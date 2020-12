Serie A, UFFICIALE: squalificato con la prova TV!

Arrivano le decisioni ufficiali del giudice sportivo dopo l’11esimo turno di Serie A. Cinque i giocatori squalificati, uno con la prova TV

Con il pareggio del Milan a San Siro contro il Parma, si è chiuso ieri l’11esimo turno del campionato di Serie A. Ora è già tempo di pensare alla prossima giornata, che si giocherà nel turno infrasettimanale tra domani e giovedì e vedrà protagonisti gli importanti big match Juventus-Atalanta e Inter-Napoli, in programma entrambi mercoledì.

Nel frattempo, sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo, che ha squalificato per un turno cinque giocatori, uno tramite la prova TV. Il calciatore ‘incriminato’ dalle telecamere è Bryan Cristante della Roma.

Serie A, tutte le squalifiche dell’11esimo turno | Prova TV per Cristante

Cinque i calciatori puniti dal giudice sportivo, tutti per un turno, in vista della prossima giornata infrasettimanale di Serie A. Cristante, protagonista in negativo della travolgente prestazione della Roma contro il Bologna, è stato punito dal giudice tramite la prova tv “per un’espressione blasfema” in seguito al suo autogol. Salterà la partita di giovedì prossimo contro il Torino.

Non solo il centrocampista dei giallorossi. Assegnato un turno di squalifica anche a Haraslin del Sassuolo, Akpa Akpro della Lazio, Magallan del Crotone e Thorsby della Sampdoria. Salteranno rispettivamente le prossime gare contro Fiorentina, Benevento, Udinese e Hellas Verona.

E.T.