Champions ed Europa League, i sorteggi | Che rischi per Lazio e Atalanta

Tutto pronto per i sorteggi di Champions League ed Europa League: ecco il punto della situazione per le italiane

È una giornata fondamentale quella di oggi per le squadre italiani impegnate nelle competizioni europee. A partire dalle ore 12 si svolgeranno i sorteggi di Champions League nella quale ci saranno la Juventus in prima fascia e Lazio e Atalanta nella seconda fascia. Alle ore 13, invece, sarà il turno dell’Europa League che vedrà coinvolte Milan, Napoli e Roma: tutte e tre sono in prima fascia.

Champions League, oggi i sorteggi: che rischi per Atalanta e Lazio

Di seguito sono riportate le squadre che si sono classificate prime nel girone: Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea, Psg, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Real Madrid.

Queste invece le squadre di seconda fascia: Barcellona, Lazio, Siviglia, Lipsia, Atletico Madrid, Porto, Atalanta, Borussia Monchengladbach.

Europa League, situazione tranquilla per Roma, Napoli e Milan

In Europa League invece sembrerebbero esserci meno rischi per le italiane. Ecco la prima fascia: Arsenal, Ajax, Bayer Leverkusen, Bruges, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Leicester, Manchester United, Milan, Napoli, PSV Eindhoven, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Villarreal.

Ecco invece la seconda fascia: Anversa, Benfica, Braga, Dynamo Kiev, Granada, Krasnodar, LIlle, Maccabi Tel-Aviv, Molde, Olympiacos, Real Sociedad, Salisburgo, Slavia Praga, Stella Rossa, Wolfsberger, Young Boys.

Una situazione sicuramente tranquilla per i club italiani in Europa League che essendo in prima fascia hanno pochi pericoli da evitare