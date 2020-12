Calciomercato Milan, regalo Champions per Pioli | Top player a zero!

Possibile regalo del Milan per Stefano Pioli per affrontare al meglio la prossima Champions League: top player a zero dalla Spagna

Il Milan è l’unica squadra imbattuta nei maggiori campionati europei. I rossoneri sono al primo posto in classifica, nonostante il pareggio di ieri contro il Parma. L’obiettivo principale del club, però, è il ritorno in Champions League, più che alla portata vista la classifica e il percorso dei ragazzi di Pioli. Proprio all’allenatore rossonero potrebbe essere fatto un regalo in vista della coppa dalle grande orecchie.

Milan, regalo Sergio Ramos per Pioli

Sarebbe Sergio Ramos il regalo che Maldini vorrebbe fare a Stefano Pioli per la Champions. Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il capitano del Real Madrid è sempre più vicino a lasciare la Spagna a parametro zero. Florentino Perez difficilmente accontenterà il difensore spagnolo sulle richieste dell’ingaggio e della durata del nuovo contratto.

Per il Milan si tratta di un’occasione: Sergio Ramos è un difensore molto esperto, che ha già alzato la Champions più di una volta e andrebbe ad aggiungersi ai leader della squadra rossonera, con Kjaer e Ibrahimovic. Lo spagnolo è seguito con attenzione anche da Juventus e PSG.