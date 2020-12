Calciomercato Milan, colpo Gomez | Due cessioni per il ‘Papu’

Il Milan non smette di pensare all’acquisto di Gomez dall’Atalanta a gennaio: ecco l’offerta di Maldini per il Papu

Il calciomercato di gennaio può portare clamorose novità per quanto riguarda il futuro del Papu Gomez. Il capitano dell’Atalanta ha ormai rotto definitivamente con la società bergamasca ed è tra i primissimi nomi sul taccuino di Maldini per il 2021: ecco l’offerta del club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan-Gomez, due per uno: assalto a gennaio

Il Milan guarda al mercato di gennaio che riaprirà tra poco più di venti giorni. In tal senso, una delle occasioni più ghiotte per l’attacco rossonero può essere Alejandro Gomez. Il ‘Papu’, dopo la rottura con mister Gasperini, sembrerebbe sempre più lontano dalla squadra nerazzurra. Maldini ha in mente due pedine da offrire alla ‘Dea’ per portare il capitano dell’Atalanta, a Milanello, nelle prime settimane del 2021.

Per l’argentino, valutato 8-10 milioni, i rossoneri rinuncerebbero al 50% sulla futura rivendita di Matteo Pessina, centrocampista già ceduto all’Atalanta. Non solo. L’idea di Maldini sarebbe quella di rinunciare definitivamente a Caldara, inserendo il cartellino del difensore nella trattativa. Un due per uno che può aprire le porte del club di via Aldo Rossi a Gomez, al quale sta pensando anche l’Inter.

Calciomercato Milan, Gomez allo scoperto: “Saprete la verità”

“Cari tifosi atalantini vi scrivo qui perchè non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete che persona sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. Questo il messaggio social dell’argentino, sempre più vicino a dire addio all’Atalanta.