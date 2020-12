Calciomercato, sogno Messi | ‘Assist’ dell’argentino!

Il futuro di Lionel Messi continua a far discutere. L’attaccante argentino, secondo le ultime novità dalla Spagna, potrebbe essere lontano da Barcellona a gennaio

Da mesi ormai, si parla del possibile addio di Lionel Messi al Barcellona. L’attaccante argentino, secondo quanto riporta ‘Diario Gol’, è sul piede di partenza e potrebbe anticipare il suo saluto ai blaugrana già al mese di gennaio. Il fenomeno nato a Rosario è sfiduciato dall’inizio di stagione del club spagnolo e teme che sia difficile superare il turno contro il PSG, squadra che è stata sorteggiata quest’oggi per gli ottavi di finale.

Calciomercato, Messi dice addio a gennaio: niente PSG

La volontà sarebbe quindi quella di lasciare il Barcellona a gennaio, ma non per andare in Francia. Il PSG, uno dei club maggiormente accostati al numero 10, sarebbe finito in secondo piano, proprio perché la Pulce non vorrebbe affrontare subito i blaugrana a parti invertite negli ottavi di Champions League. Questo potrebbe essere un clamoroso assist per i tanti club associati al fenomeno argentino. Manchester City, Juventus e Inter potrebbero dunque tentare l’assalto nelle prossime settimane. Vedremo se uno di questi club porterà a termine lo straordinario colpo.