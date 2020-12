Calciomercato Juventus, tentativo per Pogba | ‘Ostacolo’ Dybala e non solo

La Juventus sogna il colpo Pogba già a gennaio ma ci sono due ostacoli che rischiano di far saltare l’affare

Non è stato un buon avvio di stagione per la Juventus, che ora sta provando a rialzarsi e vuole colmare al più presto il gap di punti che c’è attualmente con il Milan nella classifica di Serie A, dove i rossoneri sono al comando a +4 dalla ‘Vecchia Signora’ e +3 dall’Inter.

Il successo di ieri contro il Genoa per 1-3 equivale alla quarta vittoria consecutiva nel giro di due settimane, se si calcolano anche le vittorie convincenti in Champions League contro Dinamo Kiev prima e Barcellona poi. Intanto la società continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare da subito la rosa.

Calciomercato Juventus, due ostacoli per l’ingaggio di Pogba già a gennaio

Le parole di Mino Raiola di una settimana fa hanno interessato anche e soprattutto la Juventus, che ora sta lavorando per provare a riportare Paul Pogba a Torino già nel mercato di gennaio. Il francese potrebbe lasciare il Manchester United ma non mancano gli ostacoli per la riuscita della difficile trattativa.

Secondo il giornalista Paolo Paganini, infatti, ci sarebbero due problemi da risolvere per la riuscita dell’affare. Il primo è quello riguardante l’ingaggio, che potrebbe dipendere dalle uscite di Bernardeschi, Ramsey e Khedira per ridurre il monte ingaggi. Il secondo invece coinvolge Paulo Dybala, possibile pedina di scambio per arrivare a Pogba.

Buongiorno. La #Juventus ci sta provando per #Pogba ma ci sono 2 ostacoli: 1 l’ingaggio. 2 #Dybala che piace allo United ma lui non vuole lasciare Torino. Dipende anche dalle uscite in modo da abbassare il monte ingaggi. #Khedira #Bernardeschi e #Ramsey. — Paolo Paganini (@PaPaganini) December 14, 2020

La ‘Joya’ vorrebbe restare a Torino e potrebbe non accettare il trasferimento al Manchester United, così facendo si complicherebbero e non poco i piani della Juventus.