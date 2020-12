Calciomercato, si offre alla Juventus | Un ex Serie A per Pirlo

Nuovo colpo in attacco per la Juventus: l’attaccante ex Serie A nel prossimo calciomercato potrebbe cambiare squadra

Oltre a Cristiano Ronaldo e ad Alvaro Morata, sono pochi gli attaccanti che stanno andando in gol nella Juventus. Andrea Pirlo, inoltre, non ha in rosa un vero e proprio vice dello spagnolo, capace di sostituirlo a dovere e sfruttare gli assist di CR7 e Cuadrado. E’ possibile, dunque, che il club bianconero decida di ingaggiare un nuovo centravanti, che potrebbe essere proprio un ex Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scambio stellare con il Liverpool | Rilancio nerazzurro

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Roma, colpaccio con scambio | Inter e Juventus ko!

Calciomercato Juventus, l’attaccante si offre

Il prossimo nuovo attaccante della Juventus potrebbe essere Krzysztof Piatek, che la Serie A già conosce molto bene per aver vestito le maglie di Genoa e Milan. Il centravanti polacco si è trasferito dal club rossonero all’Hertha Berlino a fine gennaio 2020, ma l’esperienza in Bundesliga è stata abbastanza deludente, almeno per quelli che erano gli standard raggiunto dal ‘Pistolero’.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse della Fiorentina, ma a quanto pare i viola avrebbero detto di no all’ingaggio di Piatek. Il polacco, dunque, si sarebbe offerto alla Juventus per rinforzare il reparto offensivo di Pirlo. Per l’allenatore bianconero potrebbe rappresentare una valida alternativa ai top in attacco e per il giocatore un’occasione di rilancio.