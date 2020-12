Calciomercato Juventus, Pirlo vuole il riscatto | La strategia di Paratici

La Juventus continua a lavorare senza sosta per la situazione dei riscatti: il piano del club bianconero su richiesta di Pirlo

In poco tempo è diventato l’uomo in più della Juventus targata Andrea Pirlo. Ora Weston McKennie, autore di gol importanti contro Torino e Barcellona, potrebbe essere riscattato dalla società bianconera con una strategia ben precisa.

Calciomercato Juventus, il piano per il riscatto di McKennie

La somma totale per il riscatto dallo Schalke 04 del centrocampista statunitense è quella di 30 milioni di euro, ma i 7 milioni di bonus sono alquanto complicati raggiungerli. Senza bonus così si potrebbe arrivare a 23 milioni con 4,5 per il prestito oneroso più i 18,5 milioni da sborsare se il giocatore dovesse raggiungere così il 60% delle presenze in maglia bianconera.

Così la stessa Juventus, per abbassare le pretese del club tedesco, potrebbe pensare anche all’inserimento di contropartite tecniche come Daniele Rugani, valutato tra i 15 e i 18 milioni, ed attualmente in forza al Rennes. Come possibile idea ci sarebbe anche quella di Federico Bernardeschi, che vorrebbe invece giocare in Premier League.

Il club bianconero potrebbe accontentare Andrea Pirlo, che si fida molto delle qualità del centrocampista americano.