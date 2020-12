Calciomercato Juventus, ‘scippo’ a CR7 e tridente da sogno

La Juventus dovrà monitorare nei prossimi mesi la situazione anche per quanto riguarda cessioni eccellenti: assalto a Torino

Saranno mesi importanti per valutare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. A Genova è arrivata un’altra vittoria per la compagine bianconera, che nonostante le tante difficoltà, ha trovato tre punti importanti per risalire in classifica. Una doppietta di Cristiano Ronaldo e il ritorno al gol di Paulo Dybala hanno riportato in alto la squadra. Quest’ultimo, infine, ha svelato di non esserci novità per quanto riguarda il rinnovo contrattuale. E così il suo addio sembra essere sempre più vicino con lo ‘scippo” al partner di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Mourinho pensa al super colpo in attacco

L’attaccante argentino della Juventus, dopo un inizio stagionale non troppo esaltante, è tornato a segnare in maglia bianconera. Pirlo l’ha coccolato e gli ha dato fiducia e, compresa la squalifica di Morata in campionato, è riuscito a sbocciare di nuovo. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” sulle sue tracce ci sarebbe il Tottenham con Mourinho pronto al super colpo in attacco per un tridente da sogno con Kane e Son.

Il club bianconero, infine, chiederebbe una cifra pari a 70-80 milioni di euro per lasciarlo partire. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e a breve potrebbe arrivare una cessione eccellente in casa Juventus.

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato tra acquisti e addii. Così potrebbero essere gli ultimi mesi a Torino per la “Joya“.