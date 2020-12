Calciomercato Juventus, big ai saluti | Ronaldo furioso!

Uno dei pilastri di Pirlo può dire addio già a gennaio: pronta l’offerta, Cristiano Ronaldo su tutte le furie

In attesa di scendere nuovamente in campo per il big match contro l’Atalanta, la Juventus rischia di dover pensare a ‘difendersi’ dagli attacchi per i suoi gioielli. In tal senso, il top club europeo prepara lo sgarbo nel prossimo calciomercato invernale: il pilastro di mister Pirlo nel mirino, può salutare già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>Calciomercato Napoli, due per uno | Maxi-offerta alla Juventus!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Scambio con l’Inter

Calciomercato Juventus, ‘scippo’ dalla Premier: pronta l’offerta

Pep Guardiola ha tutta l’intenzione di bussare alla porta dei bianconeri per il primo rinforzo del 2021. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il nome caldo per il Manchester City sarebbe quello di Leonardo Bonucci. Il centrale della Juventus piace da anni a Guardiola, sia per caratteristiche tecniche che per la leadership nella difesa bianconera. Un possibile scippo che manderebbe su tutte le furie Cristiano Ronaldo. La cessione di Bonucci indebolirebbe la retroguardia bianconera, rinforzando non poco quella di una diretta rivale in Europa.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco dunque che il manager dei ‘Citizens’ ha intenzione di provare a strappare Bonucci a Pirlo già a gennaio, con un’offerta di 25 milioni di euro sul piatto. Una cifra non troppo facile da ignorare vista sia l’età di Bonucci (34 anni il prossimo 1 maggio) sia per le alternative di spessore già presenti in rosa (de Ligt e Demiral).

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘scippo’ a CR7 e tridente da sogno

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pirlo vuole il riscatto | La strategia di Paratici

Pirlo sembrerebbe intenzionato a rifiutare ma tutto è ancora da decidere: Bonucci può salutareTorino e approdare in Premier League.