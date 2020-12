Calciomercato Juventus, rottura con il Real Madrid | Colpaccio di Paratici

La Juventus vuole rinforzare la propria rosa e pensa all’occasionissima dal calciomercato: colpaccio dal Real Madrid

Dopo un avvio complicato, la Juventus sta provando a rialzarsi per competere fino alla fine in tutte e tre le competizioni più importanti. Con l’1-3 di ieri contro il Genoa, è arrivato il secondo successo consecutivo in questa Serie A e fin qui non era mai successo.

Ora sono quattro le vittorie consecutive se si considerano anche i successi contro Dinamo Kiev e Barcellona in Champions League, dove i bianconeri hanno avuto sicuramente un rendimento migliore e la prima posizione ha permesso di avere un sorteggio un po’ più agevole per gli ottavi di finale, dove l’avversario sarà il Porto.

Calciomercato Juventus, occasione Benzema dal Real Madrid: Paratici ci pensa

Mentre la squadra è concentrata sul campo per risalire in classifica, la società continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare ancor di più la rosa e sfruttare eventuali occasioni in arrivo dalle big. Un affare potrebbe essere effettuato direttamente dal Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Karim Benzema starebbe dando il massimo in questo periodo anche per convincere la società a rinnovargli il contratto e alzare lo stipendio a fine anno. Florentino Perez, però, non sarebbe intenzionato ad effettuare questa mossa e per questo il francese potrebbe anche decidere di andare via.

Qualora la situazione dovesse peggiorare, i bianconeri potrebbero sicuramente puntare su di lui e cercare il colpaccio per l’attacco.