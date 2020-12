Calciomercato Juventus e Milan, colpo lontano | Zidane non molla

Juventus e Milan si allontanano da uno dei loro obiettivi in vista del calciomercato di gennaio. Le ultime parole di Zinedine Zidane fanno pensare

Il futuro di Isco continua a far discutere. Il calciatore spagnolo ha avuto pochissimo spazio in questa stagione e l’addio al Real Madrid, secondo molti, è inevitabile, anche in vista dei prossimi Europei dove il talentuoso trequartista vuole essere protagonista. Zinedine Zidane ha parlato del futuro del centrocampista in conferenza stampa: “Non gli do la possibilità di far vedere il giocatore che è. Amo molto questi giocatori (si riferisce anche a Marcelo, ndr.)”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo vuole il riscatto | La strategia di Paratici

Calciomercato Juventus e Milan, Isco si allontana dopo le parole di Zidane

A questo punto, il futuro del trequartista sembra poter clamorosamente proseguire al Real Madrid. Il tecnico francese, alla luce dei tanti impegni per i Blancos, potrebbe decidere di tornare a puntare nuovamente sulle qualità dello spagnolo, reintegrandolo a tutti gli effetti nelle sue rotazioni. Queste dichiarazioni potrebbero anche essere un modo per esaltare il calciatore che è stato un elemento molto importante nei successi del Real Madrid negli anni scorsi. Sta di fatto che Isco ha trovato pochissimo spazio e aspetta un’inversione di tendenza nella sua stagione.