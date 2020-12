Calciomercato Inter, Eriksen via: scambio con il Real Madrid

Il calciomercato dell’Inter potrebbe infiammarsi con uno scambio dalla grande portata, che vedrebbe coinvolti Eriksen e il Real Madrid

L’Inter di Antonio Conte è la vera anti-Juve. Molti quelli che lo pensano e, nonostante un inizio di Serie A un po’ zoppicante, la classifica parla chiaro: i nerazzurri sono secondi alle spalle Milan. La rosa della squadra del tecnico salentino, inoltre, sembra essere la più attrezzata per togliere lo scudetto alla Juventus. Ma il tecnico non è rimasto pienamente soddisfatto riguardo alcuni giocatori e chiede ulteriori sforzi sul calciomercato.

Inter, scambio Eriksen-Asensio: le cifre

L’Inter studia il mercato. Vogliono rinforzare ulteriormente la rosa, vista anche la presenza di alcuni giocatori che non si sposano a meraviglia con il progetto tecnico di Conte. Uno in particolare: Christian Eriksen. Il danese non ha mai convinto pienamente l’allenatore leccese e potrebbe lasciare i nerazzurri per trovare maggiore spazio altrove.

L’ex Tottenham è un giocatore che fa gola a molte squadre e potrebbe essere un’ottima pedina di scambio. È possibile che si verifichi tale situazione con un altro importante trequartista: Marco Asensio del Real Madrid. L’affare potrebbe andare in porto con una valutazione di 35 milioni per entrambi i calciatori.

Un’operazione che potrebbe rivelarsi un buon affare, anche economicamente, per la società italiana. Soltanto un’idea in vista della riapertura del calciomercato quando gli scambi saranno una delle formule più utilizzate.

