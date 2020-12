Calciomercato Inter, maxi-offerta per il pupillo di Conte | Cifre e dettagli

In vista della riapertura del mercato invernale, Marotta prepara una super offerta per il big: doppio addio per Conte

Archiviato il rotondo successo in casa del Cagliari, per l’Inter di Antonio Conte si prospetta un complesso impegno di campionato contro il Napoli. Da un lato quindi la sfida con gli azzurri di Gattuso, dall’altro il calciomercato che a venti giorni dalla riapertura della sessione invernale può vedere una super offerta per il top player richiesto da Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen via: scambio con il Real Madrid

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Scambio con l’Inter

Calciomercato Inter, due per uno: assalto immediato al big

Il sogno dell’Inter, per gennaio, resta lo stesso dell’ultima estate. Mister Antonio Conte non smette di pensare a N’Golo Kante, centrocampista in cima alla lista per rinforzare la mediana nerazzurra. Per arrivare al francese, Marotta è pronto a mettere sul piatto i cartellini di Eriksen, valutato 35 milioni, e Ivan Perisic, 15 milioni. Una proposta dal valore complessiva che tocca i 50 milioni ma che non basterà per vedere Kante alla corte di Conte.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Chelsea pretende una cifra cash vicina ai 70 milioni o l’inserimento di uno dei profili maggiormente graditi a Lampard. Da Bastoni, cercato in estate dal Barcellona, fino a Skriniar. I ‘Blues’ fanno muro per la cessione del nazionale francese che l’Inter vorrebbe portare a Milano già nel mercato di gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio stellare con il Liverpool | Rilancio nerazzurro

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo a sorpresa | Addio Juventus

Situazione in divenire, l’Inter non perde di vista N’Golo Kante con la dirigenza nerazzurra pronta all’assalto decisivo nelle prossime settimane.