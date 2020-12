Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Scambio con l’Inter

La Juventus continua a monitorare possibili affari in vista di gennaio, ma potrebbe arrivare una nuova beffa per i bianconeri

La Juventus intende puntellare la rosa di Andrea Pirlo fiutando possibili affari in vista anche di gennaio. Il club bianconero continua a monitorare alcune situazioni che si potrebbero sbloccare a breve.

Calciomercato Juventus, Eriksen verso la Premier: lo scambio

Christian Eriksen non riesce ad incidere sotto la gestione di Antonio Conte, che l’ha inserito da titolare nel match di campionato contro il Cagliari. Il centrocampista danese non sarebbe più felice a Milano e così il suo addio sembra ormai imminente.

L’idea di scambio potrebbe arrivare con il Manchester United: l’obiettivo numero uno potrebbe essere l’olandese, Donny van de Beek, ex compagno di squadra di de Ligt all’Ajax. Anche il suo connazionale van Gaal ha criticato ai microfoni di Ziggo Sport la sua scelta di vestire la maglia dei “Red Devils”. Finora per lui non sono arrivati risultati convincenti che gli avrebbero anche fatto cambiare subito idea.

Possibile beffa per la Juventus, che ha seguito a lungo Donny van de Beek per rinforzare il centrocampo bianconero. Anche Eriksen è stato monitorato in passato dalla dirigenza torinese, che ora avrebbe altri obiettivi nel mirino.