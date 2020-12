Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Super scambio in Premier

Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, potrebbe pensare all’addio: possibile ritorno in Premier League

La Juventus sarebbe sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Il club bianconero potrebbe pensare anche a cessioni eccellenti in vista di gennaio con il centrocampista gallese, Aaron Ramsey, protagonista con alcune novità importanti.

Calciomercato Juventus, no di Ramsey per il ritorno

L’ex Arsenal è stato l’uomo in più della compagine bianconera nella roboante vittoria della Juventus in casa del Barcellona. Ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino con l’ipotesi suggestiva di scambio con Dele Alli del Tottenham, che non sta vivendo più un ottimo periodo di forma con José Mourinho.

Lo stesso gallese, però, non sarebbe entusiasta di vestire la casacca degli “Spurs” proprio in base al suo passato con i “Gunners“. Un centrocampista totale capace di fare la differenza in ogni posizione del campo: Pirlo lo sta utilizzando anche come “falso” esterno in grado di essere l’uomo in più tra le linee alle spalle delle due punte bianconere.

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato con la possibilità di arrivare a scambi eccellenti.