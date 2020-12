Calciomercato, Pogba-Juventus | Doppio sfogo del francese e Raiola

La situazione intorno a Pogba si fa incandescente, con le reazioni anche di Raiola

La querelle con protagonista Paul Pogba continua a tenere banco in questi giorni di pre-calciomercato: con la finestra invernale pronta ad aprirsi tra meno di un mese, il trasferimento dal Manchester United alla Juventus del centrocampista francese è sicuramente il tema più caldo del momento. Dopo le dichiarazioni di Mino Raiola, che ha confermato i malumori del proprio assistito con la maglia dei Red Devils, la confusione intorno alla vicenda è altissima.

Calciomercato Juventus, doppio sfogo Pogba-Raiola

Pogba ha voluto dire la sua, soprattutto dopo le dichiarazioni di Solskjaer in conferenza stampa, che aveva confermato di non farsi influenzare da quanto dichiarato da Raiola e di avere un colloquio quotidiano con tutti i giocatori, delusi per l’eliminazione dalla Champions League: il giocatore ha condiviso un post sul proprio profilo di Instagram ribadendo la fedeltà alla maglia che indossa al momento: “Bla bla bla is not important” ha scritto nella lunga descrizione che accompagna la foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Intanto, però, arriva anche lo sfogo di Raiola, che dopo le voci rimbalzate in Germania, in particolar modo lanciate dalla ‘Bild’, ha voluto consegnare al quotidiano tedesco il titolo di ‘campioni di fake news’: a far scatenare l’ira del procuratore la notizia secondo la quale Pogba avrebbe deciso di separarsi da Raiola dopo quanto accaduto in questi giorni. Una situazione sicuramente complessa, che ci accompagnerà fino alla fine della finestra invernale di calciomercato.