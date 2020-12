Calciomercato Juventus, addio Pogba | La promessa ‘gela’ Paratici

Il futuro di Paul Pogba potrebbe non essere nuovamente alla Juventus: c’è la promessa del presidente che può battere Paratici

La Juventus ha iniziato la stagione con qualche difficoltà di troppo ma vuole rialzarsi al più presto per non compromettere fin da subito l’intera annata. Il club bianconero è attualmente dietro in classifica e ha un distacco di sei punti dal Milan, che è in vetta in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio clamoroso con Simeone | Juventus beffata!

Le ultime tre gare sono state sicuramente positive visto che i bianconeri hanno ottenuto una vittoria in Serie A e due successi in Champions League, tra cui spicca lo 0-3 rifilato al Barcellona al ‘Camp Nou’, che ha regalato il primo posto nel girone e consentirà un sorteggio più agevole per gli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Pogba-Juventus | Doppio sfogo del francese e Raiola

Calciomercato Juventus, Pogba si allontana: Laporta prepara il colpo per il Barcellona

Mentre la squadra continua a lavorare in vista delle prossime sfide, la società pensa al futuro e potrebbe preparare dei colpi importanti. Nel mirino c’è Paul Pogba per il centrocampo ma l’affare potrebbe essere tutt’altro che semplice vista l’agguerrita concorrenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante | Mendes lo porta in Premier

Oltre al Real Madrid, infatti, dovrebbe esserci anche il Barcellona sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il candidato al ruolo di presidente Joan Laporta ha buoni rapporti con il procuratore Mino Raiola e avrebbe deciso di tentare l’assalto per Pogba in caso di vittoria nelle elezioni.

Il francese sarà il primo calciatore a cui penserà Laporta nel caso in cui dovesse diventare presidente del Barcellona.