Calciomercato Inter, scambio clamoroso con Simeone | Juventus beffata!

Marotta può provare a mettere a segno lo scambio con il top player di Simeone: che beffa per la Juventus, colpaccio Inter

In casa Inter il focus è tutto sulla complicata trasferta in casa del Cagliari, per riscattare l’amara e sfortunata eliminazione in Champions League. Dal campo al calciomercato, Marotta al lavoro per un clamoroso scambio con l’Atletico dell’ex Simeone: nell’affare Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Lautaro nel super scambio: i dettagli

Una possibilità che potrebbe portare ad un clamoroso sorpasso con beffa alla Juventus. L’Inter può pensare ad imbastire uno scambio con l’Atletico del grande ex Diego Pablo Simeone. Nel mirino Joao Felix, sostituito dopo un’ora di gioco contro il Real Madrid con il gioiellino portoghese che ha reagito male al cambio con gesti e calci. Un malessere quello descritto da ‘Marca’ e che riguarda l’ex Benfica che potrebbe dunque spingere l’Inter a provarci per il 2021.

Spunta dunque la clamorosa suggestione di scambio con Lautaro Martinez, lontano dal rinnovo con la società nerazzurra e destinato a partire l’anno prossimo. Dopo il lungo corteggiamento del Barcellona, per il ‘Toro’ possono aprirsi le porte dei ‘Colchoneros’. Joao Felix aveva già reagito molto male, nella passata stagione, per la sostituzione contro il Maiorca. Adesso la storia si ripete, con Simeone che dunque non esita nel mandare in panchina a più riprese il talento costato all’Atletico nell’estate 2019 oltre 120 milioni dal Benfica.

Una suggestiva idea di scambio tra i due talenti, con l’argentino valutato 90 milioni: leggermente superiore, circa 100, la stima fatta dall’Atletico Madrid per Joao Felix. Un possibile affare che spiazzerebbe la Juventus che segue il portoghese da almeno due anni, prima del trasferimento a Madrid del classe ’99.