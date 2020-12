Calciomercato Inter, scambio stellare con il Liverpool | Rilancio nerazzurro

Arriva in casa Inter una proposta di scambio stellare dal Liverpool: i nerazzurri rilanciano tentando il colpaccio

Si scaldano i motori per la sessione invernale di calciomercato in vista della seconda parte di stagione. A mettere gli occhi in casa Inter è il Liverpool, che guarda con interesse al difensore centrale Milan Skriniar. Proposto lo scambio stellare, ma i nerazzurri rilanciano puntando al grande colpo.

Calciomercato Inter, scambio Skriniar-Keita proposto dal Liverpool: rilancio con Firmino

Calciomercato per potrebbe infiammarsi grazie ad Inter e Liverpool. Infatti i top club europei da tempo hanno messo gli occhi sul difensore nerazzurro Milan Skriniar, ed uno di questi è il Liverpool. I ‘red devils’ vorrebbero affiancare a Virgil Van Dijk, al momento infortunato, un difensore top come lo slovacco. Così propongono ai nerazzurri uno scambio stellare per arrivare al centrale valutato 50 milioni.

Infatti sul piatto sarebbero pronti a mettere sul piatto uno scambio con Naby Keita, centrocampista che potrebbe interessare all’Inter e valutato intorno ai 45 milioni. I nerazzurri però puntano in alto e propongono ai ‘reds’ uno scambio con Roberto Firmino, attaccante numero 9 di Jurgen Klopp, valutato intorno ai 90 milioni di euro. Il club inglese però rifiuta la controfferta dell’Inter, vista l’importanza dell’attaccante in rosa, che in questa stagione ha realizzato 2 gol e 2 assist in Premier League, e la differenza cospicua di valutazione tra i due calciatori inseriti nella trattativa.