Calciomercato Inter, colpo a sorpresa | Addio Juventus

Un calciatore potrebbe a sorpresa approdare all’Inter in ottica calciomercato nelle prossime settimane. Attualmente è a disposizione di Andrea Pirlo alla Juventus

Sami Khedira è da diversi mesi un separato in casa nella Juventus. Il centrocampista è agli sgoccioli della sua avventura in bianconero ed è a caccia di un nuovo club in cui possa proseguire da protagonista la sua carriera. L’ex Real Madrid ha parlato del suo futuro ai microfoni della ‘Bild’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono aperto ad una nuova sfida. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio. Non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo. Ho grande energia: guardo a dicembre o a gennaio”.

Calciomercato Inter, Khedira lascia la Juventus. Colpo in canna

Per il centrocampista tedesco si parla molto di un possibile passaggio all’Everton o in Bundesliga. In realtà, però, non è da scartare neanche la pista che porterebbe all’Inter. Antonio Conte necessita di un calciatore affidabile e di grande esperienza a centrocampo e il tedesco potrebbe fare al suo caso. Si tratterebbe di un affare a parametro zero, ma va considerato l’alto ingaggio di Khedira che percepisce oltre 6 milioni di euro l’anno a Torino. Vedremo se l’idea decollerà nelle prossime settimane.