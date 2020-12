Calciomercato Juventus, intrigo Pogba | Raiola alle strette!

Novità clamorose in arrivo per quanto riguarda il futuro di Pogba: Juventus alla finestra, Raiola ‘deve’ fare presto

Sembra ormai sempre più scontato l’addio, nelle prossime sessioni di calciomercato, di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese è dunque pronto a salutare i ‘Red Devils’ nel 2021 e, in tal senso, avrebbe letteralmente messo alle strette il suo agente Mino Raiola. Ecco il possibile scenario: Juventus alla finestra.

Un’indiscrezione clamorosa che riguarda il futuro prossimo di Paul Pogba. Stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sport Bild’ Christian Falk su Twitter, Mino Raiola sarebbe alla ricerca di una nuova squadra per Pogba: “Il vero motivo per cui Raiola sta parlando pubblicamente in un’intervista sull’addio di Paul Pogba al Manchester United è che il calciatore sta mettendo pressione all’agente di trovare un nuovo club”, ha detto Falk.

Il giornalista ha poi chiuso: “Altrimenti Raiola potrebbe perdere il suo cliente”. Un’indiscrezione che può quindi cambiare le carte in tavola anche per la Juventus, in eccellenti rapporti con Raiola e che quindi, in caso di ribaltone per la procura di Pogba, potrebbe allontanarsi dal ritorno del talento transalpino.

Pogba e Raiola si sono più volte sbilanciati sull’addio al Manchester United, nel 2021, che appare quindi l’unica via percorribile.

Ecco il tweet:

The TRUE ✅ background why Mino Raiola is now speaking publicly in an interview about the farewell of @paulpogba from @ManUtd. The agent now has pressure from Pogba and has to find a new club. Otherwise he could lose his client pic.twitter.com/Fxp74LlMsx

— Christian Falk (@cfbayern) December 11, 2020