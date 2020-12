Calciomercato Juventus, Zidane stila la lista | ‘Beffa’ per i bianconeri

In casa Real Madrid il tecnico Zidane stila la lista degli acquisti per rimanere alla guida dei ‘blancos’: la Juventus rimane beffata

I destini di Real Madrid e Juventus potrebbero incrociarsi in chiave calciomercato, come spesso avvenuto in passato quando si parla di grandi talenti. Alla società spagnola Zidane avrebbe stilato una lista di acquisti per restare alla guida del club. Tra questi c’è anche un obiettivo del club bianconero.

Calciomercato Juventus, nella lista di Zidane c’è anche Szoboszlai: rischio beffa

Il Real Madrid dopo un inizio da incubo in Champions League è riuscito a riprendere in mano la situazione ed a passare il girone da primo, anche ai danni dell’Inter. Così Zinedine Zidane ha messo al riparo la propria posizione in panchina che aveva un po’ traballato ed inizia subito a fare nuove richieste alla società .

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, il tecnico francese avrebbe stilato una lista di calciatori da acquistare come condizione per rimanere alla guida del club. I nomi sono ovviamente stellari, come Mbappe e Camavinga, oltre a Pau Torres. Ma tra questi ci sarebbe anche Dominik Szoboszlai, centrocampista nel mirino anche della Juventus. Il classe 2000 del Salisburgo sta continuando ad impressionare tutti ed avrebbe una clausola rescissoria di 25 milioni. Il club spagnolo sarebbe dunque pronto a puntare su di lui, beffando i bianconeri, ma in Germania la pensano diversamente, essendo convinti che il calciatore ungherese approderà al Lipsia.