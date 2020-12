Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | Ecco il ‘piano’ dei bianconeri

La Juventus vuole coronare il sogno di riportare Paul pogba a Torino ed escogita un piano per il grande ritorno

Un campione come Paul Pogba farebbe molto comodo alla Juventus in questo momento. I bianconeri infatti sognano da tempo un suo ritorno a Torino e lavorano per fare in modo che il sogno diventi realtà. Pronto un piano per il centrocampista francese che prevede quattro addii.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa e soldi per il big | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Zidane a giugno | Assalto al suo pupillo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘rottura’ Pogba-United | Nuovi dettagli

Calciomercato Juventus, tutto su Pogba: via in quattro per 60 milioni

La Juventus continua a lavorare per riportare Paul Pogba in bianconero, soprattutto dopo le dichiarazioni di Mino Raiola che spingeva il francese fuori dal Manchester United. Così il club juventino mette in piedi il piano perfetto per arrivare al centrocampista entro la prossima estate. A partire per fare cassa saranno in quattro, così da avere a disposizione 60 milioni per l’assalto ai ‘red devils’.

In cima alla lista dei partenti continua ad esserci Sami Khedira, con il quale si procederà alla risoluzione risparmiando sull’ingaggio. Anche Federico Bernardeschi è in lista e porterebbe alle casse bianconere circa 30 milioni. Alla lista si aggiungono anche i nomi di Aaron Ramsey, valutato circa 20 milioni, e Luca Pellegrini che porterebbe circa 11 milioni di euro. Il totale da queste cessioni ammonterebbe intorno ai 60 milioni di euro, prezzo da pagare per Paul Pogba. Inoltre la Juventus, grazie al nuovo decreto crescita, risparmierebbe sull’ingaggio netto circa 15 milioni. Un colpo ben studiato che ora dovrà essere messo in atto.