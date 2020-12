Calciomercato, ‘sogna’ la Juventus | Post-Pirlo con colpo da 50 milioni

Rivelazione svelata dall’allenatore, che potrebbe prendere il posto di Andrea Pirlo e portare alla Juventus un colpo da 50 milioni

Il post-Pirlo potrebbe essere un allenatore ancor più giovane dell’attuale tecnico della Juventus. Rivelazione svelata in conferenza stampa da Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, prima della partita contro il Werder Brema. Il tedesco pochi giorni fa ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League a soli 33 anni, battendo il Manchester United per 3-2.

Juventus, Nagelsmann con il giovane talento

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa della Juventus: “Io ascolto sempre l’inno della squadra avversaria, ora sto ascoltando quello del Werder Brema. Mi piacciono molto quelli del Real Madrid e della Juventus. Cantarli? In teoria sì, ma il mio spagnolo e il mio italiano non sono perfetti“. Una suggestione per il post-Pirlo quella legata all’allenatore tedesco, che apprezza molto l’inno di Paolo Belli.

Nagelsmann potrebbe portarsi indietro anche Dani Olmo, trequartista spagnolo arrivato dalla Dinamo Zagabria a gennaio di quest’anno per 21 milioni di euro. Lo spagnolo, però, attualmente di milioni ne vale almeno 50 per ciò che sta facendo vedere con la maglia del Lipsia. Insomma, l’allenatore tedesco ha aperto a una suggestione niente male.