Calciomercato Juventus, Everton in difficoltà | Big con lo ‘sconto’

L’Everton è in difficoltà finanziaria e la Juventus potrebbe approfittarne per tentare l’assalto a un big

Il Covid-19 ha danneggiato le casse di tutti i club del mondo. Chi più, chi meno, hanno subito perdite molto importanti: tra questi c’è l’Everton, che ha annunciato un danno di quasi 140 milioni di sterline. L’azionista di maggioranza Farhad Moshiri, per compensare le perdite, ha immesso dal proprio capitale 50 milioni di sterline. Una situazione che potrebbe indurre il club a ridimensionare la squadra per mettere a posto i conti, e la Juventus sarebbe pronta ad approfittare per soffiare il calciatore ad Ancelotti.

Juventus, assalto a Richarlison dell’Everton

L’idea della Juventus sarebbe quella di puntare su Richarlison de Andrade per sostituire Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza 2022 e difficilmente troverà l’accordo per rinnovare il contratto. Dunque, dovrà per forza di cose lasciare i bianconeri la prossima estate, altrimenti andrà via a parametro zero.

Il brasiliano dell’Everton potrebbe rappresentare una soluzione, e i problemi economici dei Toffees hanno fatto scendere il suo prezzo sui 40-50 milioni, a cui andrebbe aggiunta una contropartita tecnica. Tra Premier League ed EFL Cup, Richarlison ha segnato 4 gol e siglato 3 assist in 10 match.