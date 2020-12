Calciomercato Inter, scambio shock con Dybala | Offerta da intermediari

L’Inter potrebbe clamorosamente rientrare nel futuro di Paulo Dybala. Il club nerazzurro al centro di uno scambio super con la Juventus. Di seguito i dettagli

Il futuro di Paulo Dybala si deciderà nei prossimi mesi, ma l’avventura con il club torinese sembra ormai agli sgoccioli. Gli intermediari sono al lavoro per trovare una giusta destinazione all’argentino e tra i tanti club in lizza potrebbe esserci anche l’Inter. L’attaccante potrebbe rientrare in un clamoroso scambio con Nicolò Barella.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte ‘boccia’ Eriksen | “Lo vedete quando è in campo”

Il centrocampista piace moltissimo ad Andrea Pirlo che sarebbe felice di accoglierlo tra le sue fila. Entrambi verrebbero valutati sui 60 milioni di euro in uno scambio alla pari. No secco, però, da parte dell’Inter: l’ex Cagliari rappresenta un perno per presente e futuro e presto si parlerà anche del rinnovo di contratto.