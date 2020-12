Calciomercato Inter, Conte in Premier | Il ‘merito’ è di Messi

Emerge una nuova pista per il futuro di Antonio Conte. Con l’aiuto di Lionel Messi, l’allenatore avrebbe una nuova destinazione dopo l’Inter. Ecco i dettagli

In casa Inter, la posizione di Antonio Conte non sembra più tanto salda. Dopo la pesante eliminazione contro lo Shakhtar Donetsk si è tornato a parlare prepotentemente del futuro dell’allenatore. In attesa di capire se i nerazzurri riusciranno a riprendere al meglio la loro corsa per lo scudetto, emerge una nuova pista per il tecnico leccese. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo e cosa c’entra Lionel Messi.

Calciomercato Inter, nuova pista per il futuro di Conte. Assist di Messi

Come riportato da ‘Don Balon’, grandi movimenti sono pronti in casa Barcellona. Joan Laporta, grande candidato a tornare alla presidenza, con il fondamentale appoggio di Messi, sarebbe intenzionato a portare Marcelo Bielsa sulla panchina blaugrana. Nel caso in cui l’operazione dovesse andare a buon fine, il Leeds dovrebbe trovare un nuovo allenatore. E uno dei candidati alla panchina inglese è proprio l’attuale allenatore dell’Inter. Il tecnico non ha mai nascosto che un giorno gli piacerebbe tornare in Premier League. Il Leeds inoltre ha già ammesso di averci prova tempo fa per l’allenatore leccese, ma all’epoca erano ancora in Championship. Vedremo se la pista diventerà concreta nei prossimi mesi.