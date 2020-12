Arrivano le parole di Antonio Conte su Christian Eriksen in conferenza stampa, il giorno prima di Cagliari-Inter

Christian Eriksen non sta vivendo un buon periodo all’Inter. Antonio Conte lo sta utilizzando solo per i finali delle partite dei nerazzurri e il trequartista danese non riesce a incidere. Difficilmente l’allenatore sceglie il trequartista danese dal 1′ e questo sta diventando oggetto di discussione. A tal proposito, Conte ha parlato proprio di Eriksen in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Inter.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa e soldi per il big | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Zidane a giugno | Assalto al suo pupillo

Inter-Cagliari, le parole di Conte su Eriksen

Di seguito, le parole in conferenza stampa di Conte prima di Cagliari-Inter su Eriksen: “Voi lo vedete quand’è in campo. Il mio compito è quello di migliorare tutti e lo sto facendo. Lui sa che ho onestà intellettuale e cerco di mettere tutti sullo stesso piano“. L’allenatore dell’Inter ha poi proseguito: “A volte ci riesco in modo evidente, altre volte no. Magari a Christian servirà un po’ più di tempo per dimostrare che è cresciuto con questa squadra“. Eriksen è entrato negli ultimi 10′ nella sfida contro lo Shakhtar in Champions e ha avuto un grande impatto sulla gara. Chissà se domani Conte gli concederà qualche minuto in più o proseguirà con questa sorta di bocciatura.