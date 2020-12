Calciomercato Inter-Cavani, l’ex al veleno | Conte nel mirino!

L’ex interista attacca velatamente mister Conte: il tecnico nerazzurro nel mirino, c’entra il mancato approdo di Cavani

Il lunch match contro il Cagliari nei pensieri dell’Inter di Antonio Conte per proseguire la rincorsa alla vetta occupata dal Milan. Dal campo al calciomercato, spunta la ‘frecciata’ all’allenatore nerazzurro per quanto riguarda il mancato arrivo di Edinson Cavani all’Inter la scorsa estate.

Calciomercato, Inter-Cavani. “C’è un motivo se non è arrivato…”

Edinson Cavani è stato uno dei nomi maggiormente accostati all’Inter che ha pensato di accogliere l’ex bomber del Napoli durante la scorsa estate di mercato. Sull’uruguagio è poi fiondato il Manchester United, chiudendo di colpo ogni possibilità ad un futuro nerazzurro del ‘Matador’. Si è voluto esprimere in tal senso l’ex attaccante di Inter e Milan, Antonio Cassano.

‘Fantantonio’ non le manda a dire e, durante una diretta sul canale ‘Twitch’ dell’amico Vieri, si è così espresso: “Non vorrei che il motivo per cui Cavani non ha accettato l’Inter sia Godin“. Cassano ha poi specificato: “Per Cavani, Godin è come un fratello maggiore e a Milano, forse, avrebbe potuto incontrare alcuni problemi”.

Un chiaro ed indiretto riferimento ad Antonio Conte sulla gestione dell’ex capitano dell’Atletico Madrid, messo per mesi in disparte e poi ceduto in estate al Cagliari.