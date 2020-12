Juventus, ricorso per la squalifica di Morata | La decisione UFFICIALE

La Juventus ha fatto ricorso per la squalifica di Alvaro Morata. E’ appena arrivato l’esito: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo

Alvaro Morata era stato espulso negli attimi finale della partita contro il Benevento. L’attaccante spagnolo è stato squalificato per due giornate ed ha già saltato la partita contro il Torino, in cui la squadra di Andrea Pirlo è riuscita a vincere in rimonta. La Juventus ha fatto ricorso per ridurre le giornate di squalifica dell’attaccante. Scopriamo di seguito l’esito e tutte le prossime prospettive.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, no a Pogba | ‘Vendetta’ clamorosa di Raiola!

Juventus, ecco l’esito del ricorso per la squalifica di Morata

L’attaccante bianconero potrà esserci per la partita contro il Genoa. La Corte d’Appello ha ridotto, infatti, le giornate di squalifica alla punta della Juventus da due a una sola. Come si può leggere nel nuovo comunicato della FIGC, il ricorso è stato accolto parzialmente e “per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di 8mila euro”. Una nuova freccia nell’arco di Andrea Pirlo che potrà dunque utilizzare l’ex Real Madrid già domenica. Si tratta di un’ottima notizia per i bianconeri dopo l’ottimo inizio di stagione dell’attaccante.