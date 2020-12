Calciomercato Milan, parole forti sul rinnovo | “Spero resti tanti anni”

Nel pomeriggio di oggi, arrivano importanti dichiarazioni sul rinnovo di contratto. Di seguito i possibili sviluppi per il calciomercato del Milan

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma tiene banco in casa Milan. Il portiere ha elevato il livello delle sue prestazioni in questa stagione, in cui sta offrendo grande continuità e mettendo a segno ottime parate per la sua squadra. Le prossime settimane saranno, dunque, decisive per comprendere quale sarà la scelta del portiere. Nella giornata di oggi, arrivano interessanti dichiarazioni a riguardo da una personalità illustre nell’ambiente rossonero.

Calciomercato Milan, Baresi si espone sul rinnovo di Donnarumma

Franco Baresi ha sottolineato un auspicio per il rinnovo dell’estremo difensore: “Credo che il calcio sia cambiato a differenza di 20 anni fa. Sappiamo tutti che la concorrenza è tanta e anche le opportunità. Penso che Gigio, cresciuto anche lui da noi, ami il Milan. Ha 20 anni ed è tra i migliori al mondo, ha già 3-4 anni di esperienza, è titolare in Nazionale maggiore e può essere un esempio di ispirazione a tutti. Ha un futuro straordinario davanti a sé. Mi auguro che prevalga il cuore e che lo porti a rimanere ancora tanti anni da noi con tutte le soddisfazioni che merita”.