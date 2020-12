Calciomercato Juventus, Zidane a giugno | Assalto al suo pupillo

Zinedine Zidane potrebbe sbarcare a giugno sulla panchina della Juventus. L’allenatore potrebbe portare con sé uno dei suoi pupilli al Real Madrid

Il futuro di Zinedine Zidane resta ancora in bilico. Alla fine, il tecnico è riuscito a qualificarsi in Champions League e sta recuperando in campionato, ma il suo inizio di stagione non ha convinto. Troppi i punti persi e gli alti e bassi dall’inizio dell’anno. Per questo sarà addio, a meno di clamorose debacle, a fine stagione. La Juventus resta da sempre uno dei club maggiormente interessati al tecnico: di seguito le ultime novità sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, Zidane chiede il suo pupillo

Se i risultati non dovessero soddisfare e dunque in caso di addio ad Andrea Pirlo e di arrivo del tecnico francese, attenzione al futuro di un gioiello che è letteralmente esploso agli ordini dell’allenatore francese. Stiamo parlando di Federico Valverde. Se il Real Madrid dovesse acquistare un nuovo big a centrocampo, il suo spazio si ridurrebbe nuovamente. Occhio quindi alla Juventus e a Zidane che potrebbe spingere per il suo arrivo. L’operazione non è affatto facile dato che nel suo contratto ha una clausola da 500 milioni di euro. Una richiesta congrua potrebbe essere di 60 milioni. La Juventus dovrà dunque mettere a segno una cessione importante per concludere l’affare.