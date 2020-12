Calciomercato Juventus, rinforzo a centrocampo | Apertura dell’agente

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e punta il mirino in Premier League: arrivano conferme dall’agente

In casa Juventus si fanno bilanci per capire quali siano i reparti da rinforzare in rosa. La squadra di Andrea Pirlo sembrerebbe al momento a corto di centrocampisti, così si cercano nuovi innesti. Così i bianconeri posano gli occhi su un centrocampista della Premier League. L’agente conferma l’interesse attorno al giocatore.

Calciomercato Juventus, idea Tielemans a centrocampo: l’agente conferma i tanti club interessati

La Juventus ha deciso di mettere in atto una rivoluzione quest’anno e le cose sono ancora in via d’assestamento. Con la vittoria di Barcellona si sono cominciati a vedere i primi risultati, ma la strada è luna e bisogna continuare a fare bene. Per migliorare la squadra servono sicuramente dei rinforzi, soprattutto a centrocampo, dove la coperta è un po’ corta.

Proprio per questo motivo i bianconeri sembrerebbero aver messo nel mirino il centrocampista del Leicester, Youri Tielemans. Le ‘foxes’ dopo un anno di prestito hanno riscattato il belga per 38 milioni di euro dal Monaco, superando il record per l’acquisto più caro della storia del club. Quest’anno il centrocampista ha disputato tutte le partite di Premier League, giocando quasi sempre anche in Europa League. Un punto cardine dunque per la squadra di Brendan Rodgers, che ora è valutato intorno ai 50 milioni di euro. Il suo agente, Peter Smeets, nei giorni scorsi in un’intervista a ‘Sport/Voetbalmagazine’ ha rivelato: “Youri ha i suoi sogni ed i permi li vinci in un top club. C’è molto interesse su di lui, ma quali sono i club veramente interessati è la domanda”.