Calciomercato Juventus, ‘rottura’ Pogba-United | Nuovi dettagli

Ci sarebbe stata la rottura tra Pogba e i Red Devils: i dettagli del possibile futuro colpo della Juventus e della sua situazione contrattuale

Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Paul Pogba e il Manchester United. Il centrocampista francese vuole lasciare i Red Devils per rilanciare la sua carriera e la Juventus è uno dei club che potrebbe acquistarlo. Il ‘Polpo Paul‘ ha trovato il primo gol in Premier League in stagione solo la settimana scorsa contro il West Ham e sta vivendo forse il momento più difficile della sua carriera. Lo United potrebbe abbassare le pretese, chiedendo 50 milioni di sterline, ovvero circa 55 milioni di euro.

Secondo quanto riferito dall’account Twitter ‘Indykaila News‘, i dirigenti del Manchester United hanno chiesto a Pogba di inoltrare la richiesta di essere ceduto. Ma gli agenti del francese, dunque Mino Raiola, hanno consigliato il giocatore di non farlo: il calciatore perderebbe infatti il cosiddetto ‘bonus fedeltà’, ovvero tutti i bonus presenti nel suo contratto.

Breaking! @ManUtd have asked @paulpogba to hand in transfer request in January! The player has been advised by his reps not to do this! He will lose his loyalty bonus etc… #MUFC

— indykaila News (@indykaila) December 11, 2020