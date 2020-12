Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Pirlo | Arriva dalla Serie A

Pirlo continua a essere sulla graticola: la Juventus prepara il sostituto

La vittoria della Juventus contro il Barcellona è stata sicuramente una boccata d’aria fresca per Andrea Pirlo: d’altronde la situazione legata al tecnico bianconero continua a essere sotto osservazione, con l’ex centrocampista azzurro che non è ancora riuscito a mettere da parte le critiche arrivate per i numerosi pareggi raccolti in campionato. Per questo ‘DonBalon’ parla del possibile cambio in panchina, soprattutto a causa dei rapporti non facilissimi con alcuni giocatori della rosa, a partire da Paulo Dybala.

Con la paura di non poter vincere lo Scudetto e di non poter raggiungere la tanto attesa vittoria della Champions League, a Torino si preparerebbero al cambio in panchina, puntando su Gian Piero Gasperini per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Pirlo

A Bergamo l’aria che tira attualmente non è tranquillissima, soprattutto dopo la querelle che ha visto il tecnico protagonista di uno screzio con Gomez e Ilicic. I due giocatori potrebbero spingere per far saltare l’allenatore al termine della stagione, a prescindere da quali saranno i risultati in campionato e in Champions: certo è che nel frattempo Gasperini ha fatto la storia della Dea e il suo modo di gestire un gruppo che ha reso forse anche più delle aspettative non sta passando inosservato in casa Juventus.