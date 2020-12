Calciomercato Juventus, Pirlo spegne Ancelotti | No allo scambio

Pirlo fa saltare uno scambio con l’Everton proposto da Ancelotti

Se nel corso dello scorso anno Adrien Rabiot aveva dato l’idea di non essersi ambientato nel calcio italiano e di essere pronto a lasciare il bianconero, sotto la guida di Andrea Pirlo le cose stanno cambiando. Il centrocampista francese sta recuperando non solo continuità, ma anche qualità e il tecnico bianconero non sembra attualmente disposto a lasciare che l’ex Paris Saint-Germain possa andare via da Torino.

Calciomercato Juventus, Ancelotti propone lo scambio

A essersi interessato all’arrivo di Rabiot era stato Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, che aveva proposto uno scambio di cartellini alla Juventus: a Torino sarebbe arrivato Digne, esterno che conosce il campionato di Serie A per aver vestito la maglia della Roma in passato e che sarebbe andato ad aggiungere un elemento in più alla retroguardia juventina.

Niente da fare, però, perché Pirlo non è disposto a lasciarsi scappare Rabiot, che sta conquistando i favori dell’allenatore di settimana in settimana. Entrambi rimarranno alle rispettive squadre, con Digne che dovrà rimandare il possibile ritorno in Italia.