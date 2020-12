Calciomercato, esodo Inter | Tre addii da 175 milioni

La stagione degli addii è aperta in casa Inter, dove tre top player sarebbero pronti all’addio: tesoretto da 175 milioni

Tanta delusione nell’Inter per l’uscita dalle coppe europee. Terzo anno consecutivo che i nerazzurri escono ai gironi di Champions League e primo anno fuori da tutto in Europa. Inevitabilmente il colpo si fa sentire ed alcuni giocatori riflettono addirittura sull’addio. Tre top player sono pronti a lasciare, portando 175 milioni.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, futuro Marotta | Premier o suggestione in Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, rivoluzione Inzaghi-Tare | C’è il primo colpo!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Inter, ‘no’ dell’ex Napoli | “Troppo legato all’azzurro”

Calciomercato Inter, Eriksen, Lautaro e Skriniar con le valigie: 175 milioni nelle casse

Da Madrid arrivava il risultato perfetto per l’Inter, ma i nerazzurri non sono riusciti a fare a pieno il loro dovere contro lo Shaktar Donetsk, arrivando così ad uscire da tutte le competizioni europee. Un duro colpo che delude tutti, in primis i calciatori, con alcuni di loro che riflettono sul loro futuro e pensano all’addio.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’ in particolare sarebbero tre i giocatori a riflettere sulla partenza. Il primo su tutti è Christian Eriksen, valutato 40 milioni, che da quando è arrivato all’Inter dal Tottenham non è mai riuscito ad imporsi ed il suo rapporto con Antonio Conte sembrerebbe ai minimi termini. L’altro sarebbe Lautaro Martinez, attaccante valutato 90 milioni ed a lungo corteggiato dal Barcellona, ma che potrebbe cedere anche alle avances del Real Madrid che penserebbe a lui come erede di Karim Benzema. Infine ad avere le valigie in mano sembrerebbe essere Milan Skriniar, valutato 45 milioni, che potrebbe fare il grande salto al Manchester City o proprio al Real Madrid. Dunque addii dolorosi, che però porterebbero un totale di 175 milioni.