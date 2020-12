Calciomercato Inter, rivoluzione Inzaghi-Tare | C’è il primo colpo!

Calciomercato Inter, rivoluzione tecnica in arrivo: l’ombra del duo Inzaghi-Tare cala su San Siro, primo colpo già nel mirino

Uno zero a zero che ha avuto il sapore del fallimento e del vero e proprio naufragio tecnico: è affondata l’Inter di Antonio Conte, ultima nel girone di Champions League ed incapace di qualificarsi agli ottavi di finale, per il secondo anno di fila. I nerazzurri guastano l’en plein delle italiane e adesso sul futuro di Antonio Conte piombano le ombre. Soprattutto quella del duo Simone Inzaghi ed Igli Tare, che potrebbero lasciare la Lazio per unirsi all’Inter in vista della prossima stagione, soppiantando il trio Conte-Marotta-Ausilio, che ha tradito finora qualsiasi aspettativa.

Calciomercato Inter, ecco Inzaghi e Tare: Milinkovic-Savic nel mirino

E con il duo Simone Inzaghi ed Igli Tare, l’Inter sarebbe pronta a sognare in grande e accontentare subito le richieste tecniche del duo laziale. In cima alla wish list dei due, infatti, ci sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe dire addio alla Capitale, mano nella mano con i suoi due maestri. Trattare con la Lazio, però, sarà tutt’altro che semplice, dato che i biancocelesti valutano il gioiello serbo almeno 80 milioni di euro. Una cifra monstre che, in tempi di emergenza pandemica, l’Inter potrebbe faticare nell’investire.

Così, mentre Antonio Conte vede affondare la propria Inter, la società nerazzurra sembra pronta a correre ai ripari. E dai nomi in ballo, la strategia di Suning appare già ben delineata.