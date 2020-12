Calciomercato Inter, Mourinho chiama Skriniar | Sostituto: ‘beffa’ al Milan

Girandola di difensori tra la Premier League e la Serie A: l’Inter prepara il mercato di gennaio

José Mourinho vuole anticipare la concorrenza di Jurgen Klopp e strappare Milan Skriniar all’Inter: il Liverpool al momento è in debito di ossigeno per quanto riguarda la difesa, con i numerosi infortuni che hanno costretto il tecnico tedesco a correre ai ripari. Dall’altro lato, però, l’ex Special One stravede per il difensore nerazzurro e sarebbe pronto a mettere sul piatto delle trattative 50 milioni di euro pur di averlo già a gennaio.

Per poter continuare per la strada intrapresa, che lo vede in cima alla classifica della Premier League proprio insieme ai Reds, Mourinho sa che serve un innesto invernale, che può essere proprio il difensore ex Sampdoria, stando a quanto riportato da ‘fichajes.com’.

Calciomercato Inter, Mourinho chiama Skriniar

Contestualmente l’Inter punterebbe forte su Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea: il difensore ex Roma potrebbe arrivare in prestito, col benestare di Lampard, al costo di 18 milioni di euro. Su di lui c’è anche l’occhio attento di Maldini, che vorrebbe rinforzare la retroguardia di Pioli in vista della seconda metà di stagione, ma il tesoretto che Marotta andrebbe a raccogliere con la cessione di Skriniar gli darebbe più potere economico in sede di trattativa. Da valutare, a questo punto, se l’assenza della Champions League dal calendario dell’Inter possa rappresentare un ostacolo.