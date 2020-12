Calciomercato Inter, ‘ostacolo’ Milan per il top a zero | Le ultime

Il Milan sfida l’Inter per il top player a parametro zero: l’attaccante è in scadenza nel 2021 ed entrambi i club vorrebbero ingaggiarlo. Le ultime

Marotta è alla ricerca di un possibile sostituto di Lautaro Martinez, visto che il prossimo anno l’attaccante argentino potrebbe lasciare l’Inter. Il club nerazzurro, infatti, per rinforzare il centrocampo utilizzerebbe i soldi della cessione dell’ex Racing, che verrebbe sostituito con Sergio Aguero. Un altro argentino, a cui anche il Milan è interessato: troppo ghiotta l’occasione di ingaggiare un attaccante con questo status a parametro zero.

Inter, il Milan è l’ostacolo per arrivare ad Aguero

Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito TV‘, Sergio Aguero probabilmente non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester City. El Kun lascerebbe i Cityzens a zero dopo dieci anni e potrebbe approdare in Serie A. Anche il rinnovo di Lautaro tarda ad arrivare e l’Inter, con Marotta super attento ai colpi a zero, punterebbe Aguero per l’attacco.

🚨 “AGÜERO NO ha recibido ninguna llamada para RENOVAR por el CITY” Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoFichajes pic.twitter.com/fA8Gtbd1JD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2020

L’idea del Milan sarebbe quella di prendere Aguero a zero come colpo per affrontare al meglio la prossima Champions League. I rossoneri infatti sono primi in classifica in campionato, a +7 dal quinto posto al momento occupato dal Sassuolo. Chiaramente l’affare sarebbe più fattibile con l’eventuale addio di Ibrahimovic. Insomma, El Kun farebbe comodo sia all’Inter, sia al Milan, per motivi diversi.