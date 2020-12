Calciomercato Inter, futuro Marotta | Premier o suggestione in Serie A

In casa Inter aumentano i dubbi dopo l’eliminazione dall’Europa ed anche il futuro di Marotta è in bilico: due le ipotesi per il futuro

Delusione enorme in casa Inter per l’eliminazione dalla Champions League e dall’Europa intera. Sul banco degli imputati non ci sarebbe solo Antonio Conte, ma anche Beppe Marotta. Per l’amministratore delegato interista si aprono due soluzioni per il futuro, la Premier League o una suggestione in Serie A.

Calciomercato Inter, Conte dentro e Marotta fuori: Manchester United in pole, suggestione Roma

Niente coppe europee per l’Inter, che per il terzo anno consecutivo esce dalla Champions League, ma questa volta non approda nemmeno in Europa League. Alla Pinetina si fanno delle valutazioni su come gestire l’avvenire del club ed al momento sorprenderebbe la salda posizione di Antonio Conte. Infatti, come dichiara il giornalista Stefano Donati a ‘CMIT TV’: “C’è chi dice che Antonio Conte abbia un rapporto molto saldo con Zhang, al punto di mettere in bilico la posizione di Marotta”.

Un colpo di scena che dunque potrebbe vedere l’addio dell’amministratore delegato nerazzurro a fine stagione, per il quale si aprirebbero due porte. Una è quella della Premier League, dove il Manchester United sarebbe in pole position per accoglierlo nella dirigenza. L’altra invece sarebbe la suggestione Roma, che all’interno della dirigenza sta attuando una vera e propria rivoluzione e potrebbe puntare proprio su Marotta per una svolta importante.