Calciomercato, Conte-Inter: scenario clamoroso | I dettagli

Emergono degli importanti aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Di seguito le ultime novità a riguardo

Antonio Conte è al centro delle polemiche in casa Inter. Dopo lo 0-0 in casa contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions League e come ultimi nel loro girone. La brutta prestazione offerta non è andata giù ai tifosi in una partita cruciale per la stagione nerazzurra. Molti chiedono la testa dell’allenatore ex Juventus: nuovi dettagli emergono sul suo futuro.

Calciomercato Inter, occhio al futuro di Conte: risposta nerazzurra

Secondo quanto riporta ‘Libero’, nel confronto avvenuto ieri con la società, l‘allenatore si sarebbe detto disponibile a fare un passo indietro e farsi da parte. Il club, come già avvenuto alcuni mesi fa, ha risposto in maniera compatta alle parole del tecnico: si andrà avanti ancora con lui. Fiducia rinnovata, dunque, e non solo per motivi tecnici. Esonerare l’allenatore costerebbe moltissimo all’Inter, addirittura 40 milioni di euro, una cifra che ad oggi le casse nerazzurre non possono permettersi. Si andrà dunque avanti insieme nelle prossime settimane, sperando che i risultati possano cambiare almeno in campionato e in Coppa Italia.