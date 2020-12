Paolo Rossi, addio all’eroe Mondiale: se ne va a 64 anni

Un’altra notizia terribile nel 2020. Paolo Rossi è venuto a mancare nelle ultime ore dopo il male incurabile: addio all’eroe Mondiale

All’età di 64 anni Paolo Rossi è morto. L’eroe Mondiale di Spagna 1982 è venuto a mancare nelle scorse con l’annuncio sui profili social della moglie Federica Cappelletti. Un 2020 da dimenticare con un’altra brutta notizie nel mondo del calcio e non solo. Da tempo aveva un male incurabile, il cancro ai polmoni che l’ha portato via. Si era sposato due volte: il primo matrimonio con Simonetta Rizzato, poi con Federica Cappelletti. Tre figli in totali.

Paolo Rossi, per tutti il mitico “Pablito”

“Pablito” fu l’assoluto protagonista al Mondiale in Spagna nel 1982 mettendo a segno tre gol al Brasile, due reti alla Polonia e un gol alla Germania. Condivide il primato con Bobo Vieri e Roberto Baggio per aver segnato nove volte ai Mondiali in cui hanno partecipato. Una grave perdita per il mondo del calcio con lo stesso Rossi, che era diventato negli ultimi anni l’opinionista di Sky e poi della Rai per celebrare la Nazionale italiana. Il Ct dell’epoca, Enzo Bearzot, lo convocò lo stesso dopo la squalifica per calcioscommesse: successivamente lo stesso selezionatore spiegò alla stampa che lo avrebbe portato con sé assolutamente una volta terminata.