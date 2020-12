Calciomercato Inter, nuova grana per Conte | “Lo hanno rimproverato”

Momento complesso per l’Inter di Conte dopo l’amara eliminazione dalla Champions League: spunta un nuovo caso

In attesa di tornare in campo in Serie A per la sfida del lunch match contro il Cagliari, l’Inter di Antonio Conte deve fare i conti con il malumore dello spogliatoio nerazzurro. La clamorosa eliminazione dalla Champions con l’ultimo posto nel girone porta un clamoroso retroscena: c’è il rimprovero ad un nerazzurro in particolare.

Calciomercato, caos Inter: retroscena post Champions

Una nottata difficile da dimenticare per l’Inter che, con soli 6 punti nel Gruppo B, ha ufficialmente salutato la Champions League dopo il pari con lo Shakhtar Donetsk. L’ultimo posto nel girone ed un comprensibile nervosismo che, stando a quanto riferito da Ilario Digiovambattista ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha portato ad un rimprovero.

“Mi dicono che ci sia stata una discussione tra Perisic e alcuni giocatori, tra cui Handanovic“, ha detto il giornalista che ha poi concluso, “gli hanno rimproverato di essere entrato in campo molle e svogliato”. Perisic, dunque, sul banco degli imputati per la brutta prestazione contro gli ucraini che ha portato all’eliminazione da ogni competizione europea.

A Conte il compito di raccogliere i cocci di un cammino europeo decisamente sotto le aspettative per la squadra nerazzurra.