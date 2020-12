Calciomercato, Milan beffato | ‘Scippo’ del grande ex!

Uno degli obiettivi di mercato del Milan di Stefano Pioli sta per sfumare: sorpasso dell’ex rossonero, pronta l’offerta

Da un lato la sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, dall’altro, in casa Milan, si monitorano i possibili colpi delle prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, giungono cattive notizie per il club di via Aldo Rossi: un ex rossonero prepara lo sgarbo.

Calciomercato Milan, sorpasso Rui Costa: cifre e dettagli

Una pista che potrebbe raffreddarsi e sfumare definitivamente per il Milan. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il ds del Benfica Manuel Rui Costa avrebbe pronta un’offerta per uno dei profili maggiormente seguiti da Maldini a centrocampo. Si tratta di Boubakary Soumare, 21enne mediano in forza al Lille ed in scadenza nel giugno 2022.

Per il talento francese, l’ex trequartista del Milan proporrebbe un prestito con opzione di riscatto fissata a 20 milioni di euro. Una cifra importante per superare, di fatto, proprio i rossoneri che da tempo tengono d’occhio il giocatore. Rui Costa, dunque, ha in mente lo sgarbo alla sua vecchia squadra.

Soumare, 15 presenze ed 1 assist in stagione con la maglia del Lille, può approdare in Portogallo.