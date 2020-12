Calciomercato Milan, Maldini scatenato | Doppio colpo in A col tesoretto

Il Milan non vuole lasciare nulla di intentato e pensa a nuovi rinforzi per garantire maggiori alternative a Stefano Pioli

È un avvio di stagione straordinario quello che sta vivendo il Milan, che è già qualificato ai sedicesimi di Europa League ed è anche al primo posto della classifica di Serie A con cinque punti di vantaggio sull’Inter, seconda in classifica. La compagine allenata da Stefano Pioli ha collezionato ben 8 vittorie e 2 pareggi nelle prime dieci giornate.

I rossoneri non perdono ormai da marzo e stanno continuando il buon cammino avviato già nel mese di giugno, che aveva portato la conquista della qualificazione all’Europa League nel finale della scorsa stagione. Ora l’obiettivo è ritornare in Champions League ma a questo punto tutto è possibile.

Calciomercato Milan, Lobotka e Mancini nel mirino per far rifiatare Kessie

Visto il trend più che positivo in queste settimane dei rossoneri, la società continua a lavorare per rinforzare ancor di più la rosa e non lasciare nulla di intentato. L’obiettivo principale dei dirigenti è quello di garantire maggiori alternative a Stefano Pioli in modo da competere in tutte e tre le competizioni da qui fino alla fine.

La società ora starebbe pensando a due nomi in particolare per far rifiatare Kessie. Nel mirino infatti potrebbero esserci Lobotka e Mancini. Entrambi gli acquisti potrebbero essere effettuati utilizzando i soldi in arrivo dalle possibili cessioni degli esuberi.

In particolare, in uscita ci sono calciatori come Musacchio, Conti, Krunic o Castillejo che darebbero sicuramente soldi importanti per fare acquisti mirati.