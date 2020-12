Calciomercato Milan, assalto dalla Spagna | Ne arrivano due in cambio

Il Milan potrebbe presto subire un assalto concreto per uno dei suoi migliori talenti in rosa sul calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità sul suo futuro

Ismael Bennacer rappresenta uno delle note più liete nella stagione del Milan. Al fianco di Kessié nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, il mediano ha dato grande sicurezza al reparto, ma soprattutto grande qualità. Il calciatore rossonero piace al Real Madrid in Spagna. I Blancos sono pronti a recapitare ai rossoneri un’offerta decisamente allettante. Di seguito tutte le ultime novità e i possibili scenari sul mercato.

Calciomercato Milan, due calciatori dal Real Madrid per Bennacer

E’ così che Bennacer potrebbe presto essere al centro delle trattative tra Milan e Real Madrid. Il regista ha un clausola rescissoria da 50 milioni di euro valevole per l’estero. I Blancos, pur di convincere i rossoneri, potrebbero essere pronti a inserire nella trattativa Brahim Diaz, trequartista che Maldini vorrebbe trattenere a Milano, per un valore di 20 milioni. Potrebbe far parte dell’affare anche Eder Militao per un valore di mercato di 30 milioni. Il clamoroso scambio permetterebbe quindi al Milan di risolvere due problemi in rosa, ma Maldini perderebbe uno dei migliori talenti di Pioli.