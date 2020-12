Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Kulusevski, ancora non riuscito a inserirsi negli schemi di Pirlo. A gennaio può provarci un top club europeo

L’inizio di Kulusevski ha illuso un po’ tutti. Subito gol, un gran gol all’esordio contro la Sampdoria, dopo solo prestazioni ben al di sotto delle attese intervallata da una positiva col Verona con annessa marcatura decisiva per il pareggio finale. Forse lo svedese è stato fin qui penalizzato dai continui cambi di modulo di Pirlo – è paradossale: nel gennaio di un anno fa non scelse l’Inter perché Conte giocava (e gioca tutt’ora) con il 3-5-2 ritrovandosi poi ad essere adattato nello stesso schema ma in bianconero – e in generale da un modo di giocare poco incline alle sua caratteristiche da contropiedista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura e scambio con Dybala | Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, assalto a Kulusevski: maxi scambio da 55 milioni di euro

Costato 35 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 9 milioni, il classe 2000 di Stoccolma fa gol soprattutto all’estero. Indiscrezioni di calciomercato parlano di un possibile tentativo a gennaio da parte di un top club europeo, ovvero del Liverpool. A quanto pare i ‘Reds’ di Jurgen Klopp ragionerebbero su una proposta shock di scambio cosiddetto ‘due per uno’: per l’ex Parma e Atalanta, sul tavolo i cartellini dell’olandese Wijnaldum e della punta Origi, quest’anno impiegata col contagocce. Un affare da complessivi 55 milioni di euro che, tuttavia, i bianconeri sarebbero pronti a respingere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter-Belotti | ULTIME di CMWEB

In primis perché non vogliono privarsi del loro numero 44, in secondo luogo perché Wijnaldum è in scadenza a giugno – il centrocampista, a cui il Liverpool rinuncerebbe pur di non perderlo gratis, piace al Barcellona così come all’Inter – e appunto può essere ingaggiato a costo zero già a febbraio, e l’attaccante belga non interessa.

A.R.