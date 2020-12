Cavani aveva detto ‘no’ sia alla Juventus che all’Inter: le motivazioni spiegate dall’attaccante

Dalla sesta giornata di Premier League in avanti è sempre sceso in campo, da titolare o da subentrato, mentre in Champions League ha saltato soltanto due delle sei partite del Girone: Edinson Cavani si è dimostrato anche al Manchester United una pedina fondamentale, nonostante l’età non sia più quella di quando vestiva la maglia del Napoli.

A proposito degli azzurri, l’attaccante uruguaiano non ha perso occasione per ribadire il proprio affetto nei confronti della città e della squadra stessa, sottolineando di aver rifiutato due importanti offerte per rispetto nei confronti dei partenopei.

Calciomercato Juventus e Inter, ‘no’ dell’ex Napoli

“Sarò sempre riconoscente ai tifosi napoletani. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, e anche l’Inter” ha dichiarato Cavani a MondoNapoli. “Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare” ha ribadito l’attaccante ex Paris Saint-Germain, che quindi ha confermato di esser stato vicino ai bianconeri e ai nerazzurri in passato, offerte rifiutate per l’importanza del proprio passato.